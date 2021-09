"Sei ser milico. Não sei ser político", diz Mourão após crítica de Bolsonaro

À Veja, Jair Bolsonaro disse que o vice-presidente não tem a “vivência política” necessária para ocupar o cargo. Mourão, no entanto, se mostra disposto a concorrer a uma vaga no Senado em 2022 edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), comentou nesta sexta-feira (24) a crítica que recebeu de Jair Bolsonaro durante entrevista à Veja. O chefe do governo federal, mais uma vez, descartou a possibilidade de repetir sua chapa eleitoral de 2018, ao lado de Mourão, e disse que falta ao atual vice-presidente "vivência política".

“Lógico, eu sei ser milico. Não sei ser político”, disse Mourão ao chegar ao Palácio do Planalto nesta manhã.

O vice ainda se disse “satisfeito” com o apoio de Bolsonaro ao seu nome para uma vaga no Senado. "No meu entender, seria um bom senador", disse o ocupante do Planalto.

PUBLICIDADE

Mourão também falou que está à disposição de Bolsonaro para uma nova campanha presidencial ao seu lado, mas adiantou que definirá seu futuro em março de 2022. “Tem tempo ainda. Vamos com calma. Se ele [Bolsonaro] precisar de mim, ele sabe que conta comigo. Minha decisão será tomada em março”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE