Siqueira confirma que Alckmin será indicado como vice na chapa de Lula nesta sexta-feira

“Está confirmado. Será a indicação formal e oficial do Alckmin como vice, para a apreciação do Lula e do partido dele", afirmou o presidente do PSB, Carlos Siqueira edit

247 - O presidente do PSB, Carlos Siqueira, confirmou que o ex-governador Geraldo Alckmin será apresentado como vice na chapa do ex-presidente Lula nesta sexta-feira, 8. A informação é do site O Antagonista.

O anúncio será feito em uma cerimônia em um hotel de São Paulo.

“Está confirmado. Será a indicação formal e oficial do Alckmin como vice, para a apreciação do Lula e do partido dele. Mas [a composição da chapa] é uma coisa praticamente segura”, afirmou Siqueira.

Segundo Siqueira, Alckmin vai cumprir um papel histórico.

“O papel do vice é sempre ajudar o titular e o projeto. Alckmin tem um perfil bom, de homem moderado, que pode ir mais ao centro e pode ajudar a ampliar o espectro político da chapa do Lula. É um homem experiente, disputou muitas eleições, pode ajudar em São Paulo e no Brasil todo. Ele tem amigos em todas as partes. Vai exercer um papel histórico”, disse o dirigente socialista.

“Aliança não se faz com iguais, mas, sim, com diferentes”, acrescentou.

