‘Sistema de informação particular’ pode gerar novo inquérito contra Bolsonaro, avalia STF

247 - Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) avaliam que o ‘sistema de informação particular’ que Jair Bolsonaro disse ter, em reunião ministerial do 22 de abril, divulgada em vídeo pela corte, pode render mais um inquérito no tribunal, segundo coluna de Guilherme Amado, na Época.

Na ocasião ele afirmou: "Sistemas de informações, o meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente, desinforma (sic). E voltando ao tema, prefiro não ter informação a ser desinformado em cima de informações que eu tenho", ao denunciar a falta de informações divulgadas a ele pela Polícia Federal (PF).

"Que tipo de serviço secreto é esse? Essa pergunta tem de ser direcionada ao PGR", questionou, na última segunda-feira, 26, o ministro do STF Gilmar Mendes em entrevista ao jornalista, ao vivo no Instagram.

