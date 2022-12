STF retoma nesta quarta julgamento que pode pôr fim ao orçamento secreto

Julgamento começou na semana passada, com a leitura do relatório e sustentações orais de interessados no processo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quarta-feira (14) o julgamento que pode acabar com o orçamento secreto. A Corte julga quatro ações, movidas pelo Psol, PSB, Cidadania e Partido Verde, que apontam a inconstitucionalidade do mecanismo.

O julgamento começou na semana passada com a leitura do relatório e sustentações orais de interessados no processo. O advogado-geral da União, Bruno Bianco, representante do governo Jair Bolsonaro (PL), defendeu a constitucionalidade do dispositivo. A subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo também saiu em defesa das emendas de relator.

>>> Voto de Rosa Weber é decisivo para futuro do orçamento secreto e para governabilidade de Lula

O caso está sob a relatoria da presidente do Supremo, ministra Rosa Weber.

O presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é contra o orçamento secreto.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.