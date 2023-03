Tacla Duran deve delatar Sergio Moro na segunda-feira

Apoie o 247

ICL

247 - O depoimento do advogado Rodrigo Tacla Duran à Justiça em Curitiba promete ser bombástico. Possíveis revelações sobre mais irregularidades cometidas pelo ex-juiz suspeito Sergio Moro viriam à tona justamente no momento em que ele o agora senador se vitimiza no caso do suposto plano do PCC para matá-lo e tenta associar, como sempre sem provas, o PT ao crime organizado.

Tacla Duran foi condenado em duas ações penais por Moro com base em provas que foram posteriormente anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Moro e Dallagnol sempre se negaram a ouvir o advogado, mas o novo chefe da Lava Jato em Curitiba, Eduardo Appio, mudou o paradigma.

>>> Veja o documento que Tacla Durán pode entregar ao juiz como prova da extorsão praticada por aliados de Moro

O próprio advogado revelou no passado que foi assediado pela gangue de Curitiba, através de um sócio de Rosângela Moro, esposa do ex-juiz suspeito. A ação teria partido do advogado Carlos Zucolotto, ligado a Moro, que teria oferecido R$ 5 milhões pelo livramento. Zucolotto propôs o benefício num acordo de delação premiada, que seria fechado com a concordância do ex-procurador Deltan Dallagnol.

Além disso, Moro enviou o caso de Tacla Duran para a Espanha, num ato irregular, segundo o entendimento do novo juiz de Appio. Ele argumenta que Moro não poderia abrir mão de sua jurisdição. A remessa pode ser interpretada como mais um ato de perseguição do ex-juiz suspeito ao advogado.

>>> “Sergio Moro e Deltan Dallagnol devem estar roendo as unhas”, diz Wadih Damous, sobre depoimento de Tacla Duran

Desesperado, Moro vem tentando de todas as formas desviar do assunto central, investindo na divulgação da fake news criminosa de que o Partido dos Trabalhadores seria ligado ao grupo criminoso que supostamente planejava matá-lo. A versão de Moro é repleta de furos e já foi desmascarada pelo site Conjur, o maior portal jurídico do País, que demonstrou que a distribuição do caso para a juíza Gabriela Hardt foi ilegal. Como disse o jurista Lênio Streck ao 247, a distribuição ilegal do processo já comprova a armação.

A expectativa para o depoimento de Tacla Duran é grande, com diversos internautas ansiosos para as revelações.

"É o terror do marreco de maringá", escreveu um perfil no Twitter em referência a Moro.

Outro usuário postou: "cria-se uma 'operação midiática' pra mostrar Moro como vítimas da 'perseguição' do PT".

"Mídia esconde depoimento de Tacla Duran, considerado destrutivo para Moro. A mídia é a maior farsa do país. Qual lado ela ficaria na farsa do Moro se ele é produto de suas farsas? Questão de coerência", questionou um internauta.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.