Temer atende a ala do MDB pró-Lula e tenta adiar oficialização da candidatura de Simone Tebet

Alguns membros do partido são favoráveis à candidatura de Lula no primeiro turno e conseguiram apoio do emedebista para mudar a data da convenção edit

247 - O ex-presidente Michel Temer tentará adiar a oficialização da candidatura de Simone Tebet (MDB-MS) à Presidência da República. Alguns membros do partido são favoráveis à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno e conseguiram apoio do emedebista para mudar a data da convenção. A informação foi publicada nesta terça-feira (19) pelo jornal Folha de S.Paulo.

O ato nacional do MDB foi marcado para acontecer de forma virtual no próximo dia 27. A maioria dos delegados do partido tende a apoiar a candidatura própria. Os emedebistas que apoiam Lula querem a convenção no dia 5 de agosto, de forma presencial.

Membros do MDB favoráveis a Tebet afirmaram não haver chance de adiar a reunião partidária.

Líder nas pesquisas eleitorais, o ex-presidente Lula tem apoio do MDB em pelo menos 11 estados.

