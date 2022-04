"Temos um chefe do Executivo que mente", diz Bolsonaro em ato falho (vídeo)

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) cometeu nesta quarta-feira (27) um ato falho ao dizer que o "chefe do Executivo mente". Ele estava se referindo ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso.

"Se um militar mente, acabou a carreira dele. Temos um chefe do Executivo que mente. O TSE convidou as Forças Armadas a participarem do processo. Será que eles se esqueceram que o chefe supremo das FFAA sou eu? Nós não seremos moldura. Queremos transparência. A dúvida leva ao aperfeiçoamento das coisas", disse Bolsonaro em ato no Salão Nobre do Planalto que contou com a presença de deputados das bancadas evangélica e da segurança pública da Câmara.

No evento, Bolsonaro também voltou a dar sinais de que pode tentar um golpe ao defender que as Forças Armadas atuem na checagem do resultado das eleições deste ano.

🇧🇷 “Temos um chefe do Executivo que mente”, diz Jair Bolsonaro, chefe do Executivo Federal. pic.twitter.com/X8WOcUfd6v CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Eixo Político (@eixopolitico) April 27, 2022

