Tiroteio bolsonarista às vésperas da CPI: ex-marqueteiro de Pazuello responde a Wajngarten

“Markinho Show”, reage às críticas de Fábio Wajngarten: ex-chefe da Secom teria proibido Pazuello de falar com a Globo edit

247 - O bolsonarismo entra em guerra aberta em suas fileiras às vésperas da instalação da CPI do Genocídio no Senado. O ex-marqueteiro de Eduardo Pazuello, Marcos Eraldo Arnoud Marques, que se apresenta como “Markinho Show”, reagiu às críticas de Fábio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que atacou o ex-ministro da Saúde em entrevista a Veja.

Escreveu “Markinho” no Twitter:

“Recebi uma ordem do ex-secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten, para diminuir todos os valores de mídia da Rede Globo e proibindo o [então] ministro da Saúde de falar com eles [com a Globo]. Claro que não fiz o que ele pediu. Não aceitaria uma ordem desqualificada e inútil. Fiz tudo ao contrário.”

Veja o tuíte:

Os prováveis futuros convocados à CPI estão entrando em desespero e tentam empurrar a culpa pelo genocídio para outros no interior do governo Bolsonaro.

