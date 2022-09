TSE proíbe lives eleitoreiras de Bolsonaro no Palácio da Alvorada

No dia 21, o atual chefe do Executivo realizou live no Palácio do Alvorada divulgando 'santinhos' de seus aliados que se candidatam em diferentes estados edit

247 - O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , proibiu que Jair Bolsonaro (PL) realize lives de cunho eleitoral, divulgando a própria candidatura ou a de quaisquer candidatos, no espaço do Palácio da Alvorada. A informação é da colunista Carolína Brígido , do portal UOL.

Caso descumpra a orientação, o atual chefe do Executivo poderá ser multado em R$ 20 mil por ato.

O ministro Benedito Gonçalves também determinou que sejam removidas das páginas da campanha de Bolsonaro as imagens de lives irregulares em até 24 horas. A multa para cada postagem não removida será de R$ 10 mil. O YouTube, Instagram e Facebook também foram ordenados a remover os referidos conteúdos.

Nesta quarta-feira (21), por exemplo, o atual chefe do Executivo realizou live no Palácio do Alvorada divulgando 'santinhos' de seus aliados que se candidatam em diferentes estados (foto). Até o momento da publicação deste texto, a transmissão ainda está no ar no canal do YouTube de Bolsonaro.

