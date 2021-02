Twitter suspende perfil de Daniel Silveira após determinação do STF

Após os perfis de Instagram e Facebook do deputado federal Daniel Silveira serem bloqueados na manhã desta sexta-feira (19), a rede social Twitter também suspendeu a conta do bolsonarista. Ordem partiu do STF edit

247 - Após os perfis de Instagram e Facebook do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) serem bloqueados na manhã desta sexta-feira (19), a rede social Twitter também suspendeu a conta do bolsonarista na rede social. A ordem partiu do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes.

Segundo informação do jornal Estado de S.Paulo, a assessoria de imprensa do parlamentar informou que as contas foram fechadas e falou em censura. "O Instagram do deputado Daniel Silveira foi totalmente fechado para seus seguidores, ou seja, censurado. Estamos testando as demais plataformas", diz um comunicado publicado no Twitter.

Da ala mais radical bolsonarista, Silveira foi preso na última terça-feira (16) após promover ataques diretos aos ministros do STF e também defender a ditadura militar.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.