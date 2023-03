Valdemar pede a Dino reforço policial no retorno de Bolsonaro ao Brasil

Apoie o 247

247 - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, enviou ofícios nesta segunda-feira (27) ao ministro da Justiça, Flávio Dino, ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, é ao diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, solicitando o aumento da presença policial na área do Aeroporto de Brasília na quinta-feira, 30, em razão da chegada de Jair Bolsonaro ao Brasil.

De acordo com informações do jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no Metrópoles, Valdemar deve ligar para os três gestores para reforçar e justificar o pedido. Deputados e senadores que apoiam Bolsonaro planejam ir ao aeroporto para recebê-lo, e é esperado que seus seguidores também compareçam. O temor do PL é que haja confusão com opositores do ex-ocupante do Planalto.

Bolsonaro anunciou que retornará nesta semana a Brasília (DF) num voo que chegará na capital federal por volta de 7h15 de quinta-feira (30). "No momento, estou sem mandato, mas não sou aposentado. Vamos ver a nossa estratégia pelo país como nós podemos melhor se apresentar pelo Brasil", disse Bolsonaro.

