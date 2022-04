'Vamos ter que trabalhar muito, fazer 50 anos em quatro', afirma Lula

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT) concedeu entrevista nesta terça-feira (26) à mídia independente e youtubers e disse ser preciso muito trabalho para consertar no Brasil o que foi destruído pelo governo Jair Bolsonaro (PL).

Citando a famosa frase do ex-presidente Juscelino Kubitschek, Lula deu a dimensão do desafio de reconstrução do Brasil. “Penso que nós temos condições de constituir uma força política grande para reconstruir a democracia. Vamos ter que trabalhar muito. Juscelino falava em fazer 50 anos em cinco, vamos ter que fazer 50 em quatro. Recuperar o que foi destruído é tarefa mais difícil”, afirmou.

>>> "Evangélicos têm que saber que já foram melhor tratados e que Bolsonaro não acredita em Deus. É peça eleitoral", diz Lula

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O petista disse que o Brasil passa por momento delicado, em situação de total desgovernança e chamou sua pré-candidatura de um 'movimento pela democracia'.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-presidente elencou retrocessos em diferentes frentes, como nas áreas ambiental e trabalhista, e voltou a defender uma reforma trabalhista que considere a atual realidade do mercado de trabalho, mas que garanta direitos básicos ao trabalhador, como férias, descanso semanal remunerado e seguro saúde, por exemplo. A ideia não é voltar ao que era em 1943, quando da criação da CLT, destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula criticou Bolsonaro por não tratar dos temas importantes que um presidente deve tratar. “Ele não trata de crescimento, não trata de desenvolvimento econômico, não trata de aumento salário. Ele efetivamente não trata de economia, não trata da relação com entidades. Vai completar quatro anos e nunca se reuniu com movimento sindical, nunca se reuniu com movimento social, nunca se reuniu com empresários, governadores, prefeitos, nunca se reuniu com ninguém. Ele vive no mundo das fake news. Vive no mundo da mentira que ele construiu para governar".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE