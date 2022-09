Vice-presidente do PDT diz que partido sempre respeitou Lula e que posição de Ciro é individual

Apoie o 247

247 - Vice-presidente nacional do PDT, o deputado federal André Figueiredo (CE) afirmou que o partido sempre teve respeito ao candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com o parlamentar, as críticas do presidenciável Ciro Gomes (PDT) ao ex-presidente é uma posição individual do pedetista. A informação foi publicada nesta segunda-feira (12) pela coluna Painel.

"O posicionamento é do Ciro, é uma questão pessoal dele. Ele tem seus motivos para isso, não entro no mérito. O PDT sempre teve respeito com Lula, na Câmara dos Deputados tivemos convergência com o PT em várias ocasiões", disse Figueiredo.

O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), da coordenação da campanha de Lula, afirmou que, "se dependesse do PDT da Câmara, já teríamos coligado no primeiro turno". "A relação com os parlamentares é a melhor possível, estamos juntos no bloco da Minoria", continuou. "Vamos conversar com o PDT e o eleitor do Ciro porque eles são muito maiores do que as picuinhas pessoais do Ciro".

Após a aliança da ex-ministra Marina Silva (Rede-SP), o presidenciável pedetista fez um duro ataque ao ex-presidente Lula e foi retuitado pelo atual ministros das Comunicações, Fabio Faria.

