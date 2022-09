Após aliança Lula-Marina, Ciro faz duro ataque a Lula – e é retuitado por ministro de Bolsonaro (vídeo)

Apoie o 247

247 - O candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) fez um duro ataque ao seu adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e foi retuitado pelo atual ministro das Comunicações, Fabio Faria. O pedetista citou a ex-ministra Marina Silva (Rede-SP), que oficializou nesta segunda-feira (12) uma aliança com o ex-presidente.

"Quem inventou esse negócio de 'nós contra eles', estigmatizando os adversários, com maior desonestidade, não foi o Bolsonaro, que é cria da cultura de ódio do PT, não é Marina Silva? Todo mundo, Lula, sabe o que você fez de cruel, mentiroso, odiento", afirmou o ex-governador do Ceará.

Outro ministro do governo Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), compartilhou na semana passada um ataque de Ciro ao PT.

Membros da campanha do pedetista avaliaram que ele perde votos para Bolsonaro (PL) ao atacar o ex-presidente Lula.

O petista lidera todas as pesquisas eleitorais, com chances de vencer no primeiro turno. A última pesquisa Datafolha, divulgada na última sexta-feira (9), mostrou Lula com 45% dos votos. Bolsonaro ficou em segundo lugar (34%) e Ciro em terceiro (7%). O petista conseguiu quase 50% dos votos válidos e continuou com possibilidades de vitória em primeiro turno.

