Vídeo de reunião citada por Moro será exibido na terça-feira na Polícia Federal

247 - O vídeo da reunião ministerial citada pelo ex-ministro Sergio Moro em depoimento à Polícia Federal será exibido integralmente na terça-feira (12) na sede da PF em Brasília, de acordo com informações de Renata Agostini, da CNN Brasil.

Moro decidiu ir a Brasília, juntamente com seu advogado Rodrigo Sanchez Rio, para acompanhar. Acompanharão, portanto, a exibição da gravação: Sergio Moro e seu advogado, o advogado-geral da União, ministro José Levi, representantes da Procuradoria-geral da República e os delegados da PF que acompanham o caso

O inquérito que envolve o vídeo investiga se Jair Bolsonaro interferiu, ou tentou interferir, na Polícia Federal.

Moro disse à PF que, na reunião com ministros, Bolsonaro afirmou que gostaria de ter ter acesso à relatórios de inteligência da PF. Ainda de acordo com Moro, o ministro do GSI, Augusto Heleno, disse a Bolsonaro que "o tipo de relatório de inteligência que o Presidente queria não tinha como ser fornecido".

O vídeo foi enviado ao Supremo Tribunal Federal na última sexta-feira (8). O ministro Celso de Mello, do STF, autorizou, na noite deste sábado (9), que as partes do inquérito que investiga suposta interferência na PF tenham acesso ao HD que contém os registros da reunião ministerial no Planalto realizada em 22 de abril.

