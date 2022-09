Wellington Dias diz que Lula fará governo de centro, com menos espaço para o PT

Apoie o 247

247 - Integrante da coordenação da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-governador do Piauí e candidato ao Senado Wellington Dias (PT) afirma que a presença da esquerda em um terceiro mandato de Lula deverá ser inferior à de 2003 e que o ex-presidente fará um governo de ‘centro’.

“Será um governo de coalizão e terá essa característica de centro, com forte compromisso social”, declarou em entrevista ao Globo .

O perfil é resultado de um amplo leque de alianças articuladas pela campanha para derrotar Jair Bolsonaro, reunindo 9 siglas, a maior de todas as vezes que disputou a presidência. “Lula conta com o maior leque partidário de todas as eleições que disputou. Certamente a responsabilidade vai ser mais diluída entre os vários partidos que estão conosco”, diz Dias.

Na última segunda-feira (19), a campanha de Lula reuniu 8 ex-candidatos à presidência : Guilherme Boulos (Psol), Luciana Genro (Psol), Cristovam Buarque (Cidadania), Marina Silva (Rede), Fernando Haddad (PT), Henrique Meirelles (União Brasil) e João Vicente Goulart (PCdoB), além do ex-tucano Geraldo Alckmin (PSB), seu candidato a vice.

Para o ex-governador, que é cotado, nos bastidores , para assumir o Ministério da Fazenda, a sinalização do encontro é que será um governo de coalizão, não de um partido, e uma coalizão ampla numa conjuntura de reconstrução.

