Zanin: é fake que foi apreendido R$ 237 milhões em minha conta. Além do lawfare, trabalham com a mentira

247 - O advogado de Lula Cristiano Zanin expôs em suas redes sociais neste sábado (19) as tentativas de promovem um linchamento moral contra sua conduta. “É fake a notícia de que foi apreendido o valor de R$ 237 milhões das minhas contas. Para além do abuso de autoridade e do lawfare, trabalham com a mentira e a desinformação mesmo contra alguém que sempre atuou na iniciativa privada”, disse.

A ação deflagrada pelo juiz Marcelo Bretas contra o advogado Cristiano Zanin Martins, que comanda a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a outros profissionais do direito, mereceu dura condenação da Rede Americana para a Democracia, que viu na ação uma agressão à democracia e aos direitos civis no Brasil. Confira, abaixo, a nota da entidade:

A Rede americana para a Democracia no Brasil (USNDB) é uma rede nacional descentralizada, democrática e não partidária nos Estados Unidos que inclui acadêmicos, estudantes, sociais ativistas, ambientalistas, trabalhadores, sindicalistas, artistas, advogados e profissionais, dedicados a: 1- educar o público americano sobre a situação atual no Brasil; 2- defendendo avanços sociais, econômicos, políticos e culturais no Brasil; e 3- apoio às ONGs brasileiras, sindicatos, comunidades indígenas e afrodescendentes, ambientalistas, professores universitários e estudantes, e outros movimentos sociais e ativistas.

