A mando de Michelle Bolsonaro, "pastor-capeta" matou carpas do Palácio da Alvorada e roubou moedas

247 - Um funcionário do Palácio da Alvorada relatou a Rodrigo Rangel, do Metrópoles, que a mando da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o "pastor-capeta" Francisco de Assis Castelo Branco, responsável por coordenar os trabalhos na residência, ordenou que o espelho d'água localizado em frente ao palácio fosse esvaziado para que as moedas acumuladas no fundo dele fossem retiradas.

Existe a tradição de turistas jogarem moedas no espelho d'água do Palácio da Alvorada, em um gesto que - acredita-se - traz sorte. Michelle, então, mandou que o espelho d'água fosse esvaziado para que as moedas pudessem ser recolhidas.

"A 'pescaria' rendeu um balde cheio – não se sabe exatamente quanto havia. Funcionários dizem que Francisco levou as moedas embora, dizendo que as doaria para uma igreja. 'Se ele doou ou não, não sei, mas ele falou que era a mando da Michelle', relata um empregado do palácio", detalha a reportagem.

As carpas que moravam no espelho d´água morreram, conta o mesmo empregado: "ele [pastor] mandou secar o espelho d'água, matou, porque a carpa é bem sensível, as carpas morreram".

