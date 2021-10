À PF, "espiã" no STF diz que passava a Allan dos Santos 'informações' da internet e admite ter criado perfil para atacar a Corte

Em depoimento, Tatiana Garcia Bressan disse que "queria mostrar que estava informada" para conseguir um emprego no gabinete da deputada federal Bia Kicis edit

247 - Em depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira (7), a ex-estagiária do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski Tatiana Garcia Bressan detalhou sua relação com o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos.

Ela é apontada como informante do blogueiro dentro do STF e foi alvo de operação da Polícia Federal.

À PF, segundo Daniela Lima, da CNN Brasil, Tatiana disse que tudo não passava de uma farsa. Ela relatou ter se encontrado com o ministro Lewandowski uma única vez, quando começou no estágio. Ela mandou currículo, foi aprovada e posteriormente apresentada pelo coordenador de estágio ao ministro.

Tatiana disse que sempre se comunicava com Allan dos Santos por meio de mensagens e que se encontrou com o blogueiro somente uma vez, e por acaso, em uma manifestação.

O objetivo dela, de acordo com o depoimento, era conseguir, por meio de Allan dos Santos, um emprego no gabinete da deputada federal Bia Kicis (PSL-DF). A ex-estagiária contou que até conseguiu o número de telefone da parlamentar, mas que as conversas não avançaram.

Questionada sobre as informações que repassava ao blogueiro, ela falou que tudo era tirado da internet, de outros blogs e redes sociais. Tatiana disse que não teve acesso diretamente a nenhuma informação que foi passada ao bolsonarista.

Quando perguntada sobre a suposta influência do general Eduardo Villas Bôas no STF - o que ela havia dito a Allan dos Santos que existia -, ela revelou que tomou conhecimento do boato por meio das redes sociais

O objetivo central, de acordo com a depoente, era "mostrar que estava informada" para conseguir trabalhar com Bia Kicis.

Ao final do depoimento, Tatiana quis registrar um pedido de desculpas a Lewandowski e àqueles que trabalham em seu gabinete.

