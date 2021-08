Acordo na Câmara retira "distritão" de votação, mas coligações podem voltar

Após acordo feito por líderes dos partidos na Câmara, a relatora da PEC, deputada Renata Abreu (Podemos), manteria o sistema proporcional de votação e manteria no texto da PEC o retorno das coligações entre partidos, que foram extintas em 2020 edit

247 - Líderes dos partidos na Câmara dos Deputados entraram em acordo para retirar do texto da PEC da Reforma Eleitoral a mudança do formato das eleições para o “distritão” como sistema para a eleição de deputados federais e estaduais nas eleições de 2022, em que se acaba com a proporcionalidade dos votos e surgem distritos eleitorais.

Pelo acordo que foi feito, a relatora da PEC, deputada Renata Abreu (Podemos), manteria o sistema proporcional de votação e manteria no texto da PEC o retorno das coligações entre partidos, que foram extintas em 2020.

Acordo celebrado na Câmara: retirado o distritão e a volta das coligações. PUBLICIDADE August 12, 2021

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE