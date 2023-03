Advogado de um dos autores da chacina de Sinop é baleado

A direção do Hospital Dois Pinheiros, na cidade mato grossense, confirmou que Marcos Vinicius levou um tiro no tórax edit

247 - O advogado Marcos Vinicius Borges foi baleado no escritório dele, no fim da tarde desta quinta-feira (23), em Sinop (MT), a 503 km de Cuiabá, capital mato-grossense. Segundo o portal G1, o diretor do Hospital Dois Pinheiros, Douglas Yanai, confirmou que Marcos Vinicius levou um tiro no tórax.

O criminalista defende Edgar de Oliveira, 30 anos, acusado de ser um dos autores na chacina que aconteceu na cidade em fevereiro, quando sete pessoas foram mortas por causa de jogos de sinuca.

A Polícia Militar informou que duas pessoas estavam no escritório conversando com o advogado se passando por clientes. Começaram uma briga e um dos suspeitos deu um tiro no advogado.

