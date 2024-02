Além de arma ilegal, PF apreendeu 39 gramas de ouro com Valdemar Costa Neto

Apoie o 247

247 - Agentes da Polícia Federal confirmaram que foi apreendido uma quantidade de ouro com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, preso nesta quinta (8) durante operação da PF, por posse irregular de arma de fogo e por usurpação mineral. Não cabe fiança.

De acordo com a perícia, foi uma pepita de ouro, pesando 39,18 gramas, com 95,26% de grau de pureza. O ouro e a arma ilegal, um revólver calibre 38, foram apreendidos durante cumprimento de busca e apreensão no quarto do hotel Meliá, em Brasília, onde mora o presidente do PL.

Investigadores tentarão identificar a origem do ouro encontrado com o presidente do PL. Os peritos conseguem fazer o DNA do ouro apreendido.

