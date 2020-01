Alexandre Frota: Bolsonaro foi o maior erro da história

"Bolsonaro não tá nem aí para vocês, foi o maior erro da história! Ele tá preocupado com os filhos e não quer ver Flavinho preso por conta das rachadinhas", escreveu o deputado federal neste domingo (5) edit

247 - Na linha do que o também ex-apoiador de Jair Bolsonaro, Kim Kataguri, disse em entrevista neste domingo (5) sobre o atual ocupante do Planalto, o deputado federal (PSDB-SP) Alexandre Frota afirmou que Bolsonaro "tá preocupado com os filhos e não quer ver Flavinho preso por conta das rachadinhas".

"Bolsonaro não tá nem aí para vocês, foi o maior erro da história! Ele tá preocupado com os filhos e não quer ver Flavinho preso por conta das rachadinhas ! O laranjal tá apodrecendo com tanta sujeira", escreveu.

Na entrevista, o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) disse que Bolsonaro "utiliza o Estado de maneira patrimonialista para proteger o próprio filho, o senador Flávio Bolsonaro, de investigações".