Ameaçado por Flávio Bolsonaro, Kajuru responde: 'quem é acusado de corrupção é ele'

247 - Após ter vazado o áudio de uma ligação com Jair Bolsonaro e ter sido ameaçado pelo senador Flávio Bolsonaro com uma representação no Conselho de Ética do Senado, o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) respondeu o filho mais velho do ocupante do Palácio do Planalto.

"Nada contra ele ingressar contra mim no Conselho de Ética. Só penso que ele também deve ir lá no mesmo dia. Quem está me levando ao Conselho de Ética não é um Randolfe Rodrigues, não é um Álvaro Dias. É um Flávio Bolsonaro", rebateu Kajuru em declaração a O Antagonista.

"Eu não cometi crime nenhum. Eu tenho uma vida com 60 anos de idade. Eu nunca tive um processo por corrupção. Eu tenho processo por xingar político, por xingar personalidade. Mas nunca fui citado em processo por corrupção. Quem está sendo acusado é o Flávio Bolsonaro", completou.

