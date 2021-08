Ameaças de Sérgio Reis contra o Senado e STF serão investigadas pela polícia do DF

247 - Foi aberto um inquérito no Departamento de Combate à Corrupção (Decor), do Distrito Federal, para investigar o cantor e ex-deputado federal Sérgio Reis (PRB-SP), por conta do vídeo divulgado nas redes sociais convocando caminhoneiros para um cerco a Brasília no feriado da Independência.

“Vou dizer ao presidente do Senado que eles têm 72 horas para aprovar o voto impresso e tirar todos os ministros do STF. Isso não é um pedido, é uma ordem”, diz o cantor em tom de ameaça.

De acordo com reportagem do site Metrópole, o cantor deve ser intimado a depor nos próximos dias, antes do início de setembro. Ele será investigado por suposta associação criminosa voltada à prática dos crimes previstos nos artigos 129, 147, 163 e 262 do Código Penal

A esposa do cantor, Ângela Bavini, disse em entrevista à colunista Mônica Bérgamo, da Folha de S.Paulo, que o cantor “está muito triste e depressivo porque foi mal interpretado". Está magoado demais”, disse.

