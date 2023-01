Anderson Torres recebe atendimento de psiquiatra em prisão

Apoie o 247

247 - Ex-ministro da Justiça Anderson Torres foi atendido nesta terça-feira (17) por um psiquiatra da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A informação foi publicada pela coluna Grande Angular, no portal Metrópoles. Preso no 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM), o ex-secretário de Segurança Pública no DF pediu o atendimento do profissional de saúde, o que é um direito dele.

O ex-ministro estava de férias nos Estados Unidos e foi preso pela Polícia Federal (PF) no último sábado (14) ao chegar no Aeroporto de Brasília (DF).

Anderson foi detido por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF). Investigadores apuram a responsabilidade de autoridades na invasão e depredação do STF, do Congresso e do Palácio do Planalto no último dia 8, quando bolsonaristas invadiram as três instituições na capital federal.

A expectativa é que Torres deixe o 4º BPM para prestar depoimento na sede da Polícia Federal ainda nesta semana.

