Antes crítico do fundão, Bolsonaro usa R$ 5 milhões de dinheiro público para a campanha eleitoral

247 - Partido de Jair Bolsonaro, o PL repassou nessa terça-feira (23) R$ 5 milhões do fundo eleitoral para gastos da campanha dele, que antes era crítico do fundão. De acordo com a prestação de contas entregue por ele ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), há R$ 175 mil em doações de pessoas físicas e R$ 5 milhões do "fundão", que, na gestão dele, aumentou de R$ 2,1 bilhões para R$ 4,9 bilhões. A informação foi publicada nesta quarta-feira (24) pelo jornal Valor Econômico.

Em 2020, ano da eleição municipal, questionou os R$ 2 bilhões do Tesouro que seriam enviados para candidatos gastarem em santinhos, propaganda e viagens. "Lanço a campanha aqui: não vote em parlamentar que recebe fundão", disse na época.

Nesta quarta, Bolsonaro foi criticado nas redes sociais após anunciar a desistência de ir aos debates entre os presidenciáveis no primeiro turno. A expressão "Bolsonaro Cagão" ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter.

