Após criticar decretos sobre armas de Bolsonaro, vice da Câmara reage a bolsonaristas: 'extremistas não me intimidam'

"Sou um moderado e cada fez que extremistas me atacam, tenho mais certeza de que estou no caminho certo", afirmou o vice da Câmara dos Deputados, o deputado Marcelo Ramos, atacado por bolsonaristas edit

247 - Atacado por bolsonaristas por ter criticado os decretos sobre armas de Jair Bolsonaro, o vice da Câmara dos Deputados, o deputado Marcelo Ramos (PL-AM) afirmou ao Radar, da Veja, que “esse tipo de crítica não me intimida”.

“Pelo contrário, fortalece a minha convicção. Sou um moderado e cada fez que extremistas me atacam, tenho mais certeza de que estou no caminho certo”, afirmou Ramos.

No domingo, 14, Ramos disse que “o conteúdo dos decretos relacionados a armas editados pelo presidente é o fato de ele exacerbar do seu poder regulamentar e adentrar numa competência que é exclusiva do Poder Legislativo”. “O presidente pode discutir sua pretensão, mas encaminhando PL à Câmara”, destacou.

Na segunda, 15, ele voltou a criticar os decretos afirmando que existe "um uso da questão do CACs [sigla para colecionadores, atiradores e caçadores] para dissimular o desejo de armar a população". "O povo não precisa de arma, precisa de vacina", afirmou.

