Após manobra governista, oposição pede retomada da sessão que pode enterrar o voto impresso

247 - Os deputados federais Ivan Valente (PSOL-SP) e Arlindo Chinaglia (PT-SP), segundo a CNN Brasil, protocolaram nesta sexta-feira (16) na Câmara dos Deputados uma autoconvocação para que seja retomada ainda nesta noite a sessão da comissão da Casa que trata da instauração do voto impresso a partir da eleição de 2022.

Em uma manobra dos governistas da comissão, que previam uma derrota do voto impresso, uma das principais bandeiras de Jair Bolsonaro, o relator da comissão, Filipe Barros (PSL-PR), alegou que precisaria fazer ajustes no texto da PEC. O presidente da comissão, Paulo Eduardo Martins (PSC-PR), acatou o pedido e adiou a votação da PEC para depois do recesso parlamentar, que termina em agosto. Uma derrota nesta sexta-feira enterraria o projeto do voto impresso. Antes do adiamento, porém, a comissão votou um requerimento de retirada de pauta, que foi rejeitado por 22 votos a 12.

Líder do governo, deputado Ricardo Barros defendia o voto impresso em sessão da Comissão Especial da Câmara sobre o assunto quando ouviu como resposta: "vai tirar R$ 2 bilhões de onde? Da vacina?" pic.twitter.com/h873OEBrFC

A oposição protestou firmemente contra a manobra dos governistas.

Momento em que o deputado Paulo Felipe Martins rasga o regimento da Câmara e torna a Comissão da PEC do voto impresso em playground do PSL. Perderam no voto, quiseram ganhar na mão grande. Não aí ficar assim! Essa proposta JÁ ERA! #votoimpressoNAO pic.twitter.com/AbXbJiVWwv — Orlando Silva (@orlandosilva) July 16, 2021





URGENTE! Os deputados bolsonaristas viram que serão derrotados na Comissão Especial do Voto Impresso e estão tumultuando a sessão. Eles estão querendo levar na base do grito e das fake news. #votoimpressoNAO — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) July 16, 2021

Molecagem é um eufemismo para adjetivar o que os apoiadores do Bolsonaro fizeram hoje na Comissão da PEC do voto impresso. Como iam perder, melaram a reunião. É isso que eles querem fazer nas eleições do País !! July 16, 2021

Ao perceber que perderia a votação, o governo encerrou a reunião da Comissão Especial que votaria hoje sobre o voto impresso, proposta que é a cara dos absurdos e retrocessos de governo Bolsonaro. Seguiremos atentos contra mais esse golpe em nossa democracia #votoimpressoNAO — Manuela (@ManuelaDavila) July 16, 2021

🚨 Denúncia! Sem votos para aprovar a PEC do voto impresso, a base governista manobrou para adiar a votação do parecer na comissão. Assim é o governo: disposto a tudo para não reconhecer a derrota e manter a mentirosa narrativa de fraude de Bolsonaro. — Alessandro Molon 🇧🇷 (@alessandromolon) July 16, 2021

GOLPE NA SESSÃO DO VOTO IMPRESSO: Com derrota iminente, presidente da comissão do voto impresso encerra sessão. pic.twitter.com/Qd78cHagdX — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) July 16, 2021

Se tivéssemos voto impresso Bolsonaro estaria lutando pelo voto eletrônico. O verdadeiro objetivo não é o voto, e sim fazer o povo acreditar que se ele perder foi fraude. Bolsonaro só quer o caos e o golpismo! #VotoImpressoNão — Talíria Petrone (@taliriapetrone) July 16, 2021

