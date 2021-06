Após repressão da PM, indígenas dão flores aos policiais em Brasília (vídeo)

"Somos um movimento de cura para uma sociedade doente", dizem os povos indígenas, que estão em mobilização contra a tramitação do PL 490, que inviabiliza demarcação de terras edit

Revista Fórum - Um dia após serem alvo de bombas de gás, tiros de bala de borracha e ameaças da Polícia Militar do Distrito Federal, mulheres indígenas que estão, junto a dezenas de povos originários, protestando contra a tramitação de projeto de lei que inviabiliza a demarcação de terras, distribuiram flores aos policiais da Tropa de Choque que faziam o isolamento do prédio do Congresso Nacional, nesta quarta-feira (23), em Brasília.

“Somos um movimento de cura para uma sociedade doente”, escreveu a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), pelas redes sociais, ao divulgar o ato.

Os indígenas, de mais de 30 povos diferentes, estão há mais de uma semana em Brasília para protestar contra a tramitação do Projeto de Lei 490 (PL 490), que está em análise na Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, com grandes chances de ser aprovado e levado a plenário.

