Aras testa positivo para Covid-19 após participar da posse de Fux

O procurador-geral da República, Augusto Aras, é mais um que participou presencialmente da posse de Luiz Fux, no STF, e contraiu Covid-19. Além dele, o próprio Fux contraiu a doença, assim como Rodrigo Maia e a presidente do TST, Maria Cristina Peduzzi edit

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, foi diagnosticado com Covid-19, segundo informou nesta quinta-feira, 17. Ele "passa bem e está em isolamento, despachando remotamente". Aras é mais um que esteve na posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, na semana passada, e contraiu o novo coronavírus.

Além dele, o próprio Fux contraiu a doença assim como o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi, e os ministros do Superior Tribunal de Justiça Luís Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro.

A cerimônia aconteceu presencialmente no Plenário do STF no último dia 10. A maioria dos ministros compareceu, com exceção de Celso de Mello, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que acompanharam por videoconferência.

Também participaram da cerimônia o presidente da República, Jair Bolsonaro; o presidente do Senado, Alcolumbre, e o presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz. Bolsonaro e Alcolumbre já tiveram Covid. Santa Cruz aguarda o resultado do teste a que foi submetido.

