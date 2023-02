Arthur Lira: reforma tributária entra na pauta da Câmara na próxima semana

A relatoria do projeto ficará com o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e a coordenação com Reginaldo Lopes (PT-MG) edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta terça-feira (7) que a reforma tributária prevista pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva começará a ser analisada na Câmara a partir da próxima semana. A relatoria ficará com o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e a coordenação com Reginaldo Lopes (PT-MG).

De acordo com o deputado do PP-AL, o grupo de trabalho terá dois meses para discutir o tema, mostrou reportagem do portal Uol. ''É o prazo para os deputados terem familiaridade com o tema", afirmou. "Defendo a reforma tributária possível, que simplifique, agilize e dê transparência na questão de impostos. Mas o governo tem que construir base, fazer número", disse.

Na última terça-feira (31), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil terá redução de imposto sobre a indústria após a reforma tributária.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.