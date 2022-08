Barroso após ataques de Bolsonaro: 'sempre haverá maus perdedores'

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso criticou, nesta terça-feira (2), as acusações sem provas feitas por Jair Bolsonaro (PL), de que o magistrado trabalhou "pessoalmente" para deputados federais não aprovarem o projeto do voto impresso.

"Mentir precisa voltar a ser errado de novo. Compareci à Câmara dos Deputados, como presidente do TSE, para debater o voto impresso, atendendo a três convites oficiais. E foi a própria Câmara que derrotou a proposta de retrocesso. Mas sempre haverá maus perdedores", escreveu Barroso no Twitter.

Bolsonaro critica o Poder Judiciário com o objetivo de passar à população a mensagem de que as instituições atrapalham o governo. Sem provas, ele acusa o sistema eleitoral brasileiro de não ter segurança e defende a atuação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições. Parlamentares da oposição no Congresso Nacional denunciam tentativa de golpe se ele for derrotado em outubro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mentir precisa voltar a ser errado de novo. Compareci à Câmara dos Deputados, como presidente do TSE, para debater o voto impresso, atendendo a TRÊS CONVITES OFICIAIS. E foi a própria Câmara que derrotou a proposta de retrocesso. Mas sempre haverá maus perdedores. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Luís Roberto Barroso (@LRobertoBarroso) August 2, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.