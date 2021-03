Bia Kicis é confirmada presidente da CCJ da Câmara

Nome da deputada bolsonarista, do PSL-DF, será oficializado nesta quarta-feira (10), quando serão instaladas as comissões da Casa edit

247 - A deputada Bia Kicis (PSL-DF) será a presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. O nome da parlamentar foi definido nesta terça-feira (9), durante reunião entre o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), e líderes partidários, e será oficializado nesta quarta-feira (10).

A indicação para o comando da CCJ coube ao PSL, o maior partido da Casa. Houve forte resistência à indicação de Bia Kicis, deputada investigada por fake news no Supremo Tribunal Federal e autora de um discurso no plenário da Casa em que defendeu intervenção militar no Congresso . Quando foi indicada, ela disse que, no cargo, irá combater o “ativismo judicial do Supremo” e a CPI das Fake News.

A CCJ é a comissão mais importante por analisar a constitucionalidade das iniciativas e por ser parada obrigatória de quase todas as matérias. A previsão é que a instalação das 25 comissões permanentes da Câmara aconteça nesta quarta. Confira os partidos definidos para comissões na Câmara .

