Bloco de apoio à reeleição de Lira reúne 496 dos 513 deputados na Câmara

247 - Um total de 496 dos 513 deputados federais apoia Arthur Lira (PP-AL) na eleição para a Presidência da Câmara, que ocorre nesta quarta-feira (1) em Brasília (DF).

O parlamentar tem o apoio de 99 deputados do PL, 80 da federação PT/PV/PCdoB, 59 do União Brasil, 47 do PP, e 42 do MDB e do PSD.

O Republicanos tem 41 deputados favoráveis à reeleição de Arthur Lira, 18 do PSDB/Cidadania, 18 do Podemos/PSC, 17 do PDT e 14 do PSB.

O deputado conseguiu também os votos de sete deputados do Avante, sete do Solidariedade/PROS e cinco do Mais Brasil, nome da nova sigla que é resultado da união entre PTB e Patriota.

