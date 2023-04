Bolsonarista Marcos do Val posta ameaça contra Lula

Senador adulterou imagem para atacar o presidente, mostrando-o deitado no chão com as mãos amarradas nas costas edit

247 - O senador bolsonarista Marcos do Val (Podemos-ES) publicou na tarde desta segunda-feira (11) no Twitter e Instagram uma ameaça contra o presidente Lula (PT). Na foto - produto de uma montagem -, o parlamentar aparece de pé, com os braços cruzados e de óculos escuros enquanto um homem - que teve o rosto trocado pelo o do presidente - está deitado diante de seus pés, com as mãos amarradas nas costas.

Recentemente, o senador esteve no centro de uma polêmica: ele afirmou ter participado com Jair Bolsonaro (PL) e com o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB) de uma reunião que tinha como objetivo grampear o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Semanas depois o senador admitiu ter mentido sobre o caso. A intenção do parlamentar, em um jogo combinado com Bolsonaro, era tentar comprometer Moraes e tirá-lo da relatoria do inquérito dos atos antidemocráticos. “Não tinha golpe de Estado, nem nada. Tinha falado: ‘Bolsonaro, vou usar aquela reunião para fazer uma ação para te vingar, porque ele (Alexandre de Moraes) quer te prender’. Então, como ele é o relator do ato antidemocrático, quando eu coloquei ele para dentro do processo, ele não pode continuar a ser o relator. Tem que ser outro".

