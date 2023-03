Marcos do Val admite que mentiu para comprometer Moraes e “vingar” Bolsonaro (vídeo)

Apoie o 247

247 - O senador Marcos do Val (Podemos-ES) admitiu, nesta quinta-feira (30), em uma conversa com apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), ter realizado reuniões com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes com o objetivo de "vingar" o ex-ocupante do Palácio do Planalto contra o magistrado. A informação é da coluna do Igor Gadelha do portal Metrópoles.

A declaração do senador foi feita durante a recepção organizada pelo PL para a volta de Bolsonaro a Brasília . Durante uma conversa com apoiadores bolsonaristas, Marcos do Val afirmou ter informado ao ex-chefe do Executivo que iria utilizar a reunião com Moraes para retirá-lo da relatoria do inquérito dos atos antidemocráticos, no qual Bolsonaro é um dos investigados.

“Não tinha golpe de Estado, nem nada. Tinha falado: ‘Bolsonaro, vou usar aquela reunião para fazer uma ação para te vingar, porque ele (Alexandre de Moraes) quer te prender’. Então, como ele é o relator do ato antidemocrático, quando eu coloquei ele para dentro do processo, ele não pode continuar a ser o relator. Tem que ser outro”, disse Marcos do Val.

