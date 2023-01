Bolsonarista preso por tentar explodir caminhão-tanque diz que recebeu bomba no acampamento do QG do Exército

Apoie o 247

ICL

247 - O bolsonarista Alan Diego dos Santos Rodrigues, preso por tentar explodir um caminhão-tanque perto do Aeroporto de Brasília (DF) em 24 de dezembro, confessou nesta quinta-feira (19) à Polícia Civil que recebeu a bomba no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército, na capital federal. Ele se entregou aos investigadores na terça (17).

De acordo com informações publicadas nesta quinta pelo portal G1, Rodrigues confessou ter colocado o objeto no caminhão pessoalmente e disse ter ido às proximidades do aeroporto acompanhado de Wellington Macedo de Souza, foragido. Também afirmou que o responsável por dar o explosivo a ele foi George Washington, preso no dia 24 de dezembro.

>>> AGU pede bloqueio de R$ 18,5 milhões de financiadores de atos terroristas

Alan será transferido para o Sistema Penitenciário do Distrito Federal e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Militar detonou, na véspera de Natal, o explosivo após o artefato ser encontrado pelo motorista do caminhão-tanque.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.