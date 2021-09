Bolsonaristas furam barreira e Dino alerta: Congresso e STF podem ser depredados

"Inaceitável baderna. Prédios do Supremo e do Congresso correm grave risco de invasão e depredação", disse o governador Flávio Dino edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), alertou na noite desta segunda-feira (6) para o risco de depredação dos prédios do Supremo Tribunal Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional, depois que bolsonaristas conseguiram entrar na região da Esplada dos Ministérios.

"Inaceitável baderna. Prédios do Supremo e do Congresso correm grave risco de invasão e depredação", disse Dino.

Segundo o site Metrópoles, os grupos se reuniram em frente à barreira da polícia, na Esplanada dos Ministérios, e pressionaram até conseguir a liberação da via, que estava bloqueada desde domingo (5).

Os apoiadores de Jair Bolsonaro criticam o Poder Judiciário e pedem que os ministros do STF sejam substituídos. Há caminhoneiros que vieram de outros estados para Brasília e estão acampados em ao menos três pontos na capital.

