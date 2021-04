Bolsonaristas tentam adiar CPI da Covid e oposição rebate: "que medo o presidente tem?"

A leitura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), é o primeiro passo oficial para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito edit

Revista Fórum - O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) defendeu, durante sessão no Senado nesta terça-feira (13), a instalação da CPI da Covid: “O Brasil sangra, está morrendo. Qual o problema de uma CPI agora? Que medo o presidente tem? Quem nada deve, nada teme. Quem não estiver satisfeito com a decisão monocrática que mude a lei. Não se pode atacar decisão do Supremo”, afirmou.

A proposta prevê que a Comissão investigue a responsabilidade do governo de Jair Bolsonaro em relação à tragédia provocada pela pandemia da Covid-19.

A leitura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), é o primeiro passo oficial para a criação da CPI. Independentemente do que ocorrer nesta terça, o plenário do STF vai analisar nesta quarta (14) a determinação de abertura da CPI feita pelo ministro Luís Roberto Barroso.

