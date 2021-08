Bolsonaro afirma que Forças Armadas são "poder moderador" e diz que militares dão "apoio total" a suas decisões

“Nas mãos das Forças Armadas, o poder moderador. Nas mãos das Forças Armadas a certeza da garantia da nossa liberdade, da nossa democracia, e o apoio total às decisões do presidente para o bem da nação”, disse Jair Bolsonaro, defensor de um golpe no País edit

247 - Defensor de um golpe, Jair Bolsonaro afirmou, nesta quinta-feira, 12, em cerimônia no Palácio do Planalto, que as Forças Armadas são um “poder moderador” - poder que não existe na Constituição - e disse que tem certeza do apoio dos militares a suas decisões.

“Nas mãos das Forças Armadas, o poder moderador. Nas mãos das Forças Armadas a certeza da garantia da nossa liberdade, da nossa democracia, e o apoio total às decisões do presidente para o bem da nação.”

Na tentativa de intimidar parlamentares da Câmara dos Deputados a votar a favor da PEC voto impresso, na terça-feira, 10, Bolsonaro participou de um desfile de tanques na Esplanada dos Ministérios.

