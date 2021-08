Bolsonaro, cuja marca de governo é a mentira, diz a Barroso que "pega mal mentir"

247 - Jair Bolsonaro, em transmissão ao vivo nas redes sociais nesta quinta-feira, 12, voltou a atacar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luis Roberto Barroso, que foi chamado de tapado e mentiroso.

“Ouvi há pouco na Jovem Pan uma declaração do ministro Barroso dizendo mais motivos para que não fosse oficializado o voto impresso no Brasil. Uma coisa chocou, porque pega muito mal um ministro do STF mentir, como Barroso, mentir como ele mentiu aqui agora, quando ele disse que - como as votações são feitas em escolas, realmente parte considerável - passariam 3, 4 semanas contando voto e as criancinhas não poderiam ficar 1 mês sem aula”, disse.

“Ministro, pega mal mentir dessa maneira ou então és um tapado que desconhece”, disse Bolsonaro, cuja marca de governo é a mentira.

“Enorme diferença em ler papel e escrito a mão. A apuração seria feita pelos próprios mesários ali na sessão eleitoral. Média de 400 votos por sessão e 4 pessoas tomando conta”, disse Bolsonaro.

“A gente nem devia estar perdendo tempo com isso. Tenho muita coisa importante para fazer no Brasil. Mas tenho que pensar nas eleições do ano que vem não por mim, mas pelo futuro do Brasil”, afirmou.

Bolsonaro, que acusa Barroso de mentiroso, está sendo acusado de charlatanismo pela CPI da Covid por defender remédios sem eficácia contra a Covid-19 e usa a mentira para defender seus argumentos.

Ele já disse, por exemplo, para atacar o PT e tentar ganhar popularidade, que “gastamos o ano passado com auxílio emergencial o equivalente a dez anos de Bolsa Família” - uma mentira.

Em outra ocasião, para atacar o governo de esquerda de Alberto Fernandez, ele disse que “a Argentina é um dos países que mais fechou o comércio. É o país também que mais lockdown fez. E é o país que mais morre gente por milhão de habitantes” - outras mentiras.

