Bolsonaro diz que fará viagem ‘bate e volta’ à cúpula do Mercosul e conversará com Zelensky nesta segunda

247 - Jair Bolsonaro voltou atrás em relação à Cúpula do Mercosul e afirmou neste domingo (17) que pretende fazer uma viagem “bate e volta” ao encontro, que acontece nesta semana em Assunção, no Paraguai.

A posição é diferente do que ele havia manifestado na última quinta-feira (14) , quando declarou que não iria. “Já falei que não vou mais, tá? Na política, sempre você pode voltar atrás em algumas coisas, mas, a minha decisão até o momento é não ir ao Mercosul, apesar do apelo do Marito (presidente do Paraguai)”, disse.

Questionado neste domingo sobre o tema, Bolsonaro afirmou que “tudo pode mudar”. “Estão tentando me convencer, está quase uma avalanche de pessoas com argumentos, é um bate e volta”, declarou, segundo reportagem da CNN .

E acrescentou que a decisão deve ser tomada nesta segunda-feira (18). “Eu já tinha que ter batido (o martelo), porque tem um escalão de segurança que vai na frente. Onde se gasta o cartão corporativo bastante. Pretendo bater o martelo amanhã (segunda).”

Zelensky

Uma conversa por telefone entre Bolsonaro e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está marcada para esta segunda-feira. Apenas o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e um intérprete acompanharão a conversa.

“Eu não sei o que ele vai falar comigo, o Zelensky, né? Mas eu pretendo falar para ele o que que eu acho, né? E se perguntar para mim alguma coisa, onde podemos colaborar, eu vou dar a minha opinião, já que só vou dar se ele pedir.”

“Isso não pode vazar, é segredo de Estado, assim como a minha conversa com o (presidente russo, Vladimir) Putin, levou três horas, falamos muita coisa”, acrescentou.

