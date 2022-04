Bolsonaro diz que já se sentiu um 'presidiário sem tornozeleira'

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (19), em Cuiabá (MT), que já se sentiu um "presidiário sem tornozeleira eletrônica" no Palácio da Alvorada, residência oficial dele. Também disse que, no local, ele vive uma "solidão ensurdecedora". A declaração ocorreu durante o evento religioso de Lançamento da Marcha para Jesus na Comunidade das Nações na capital mato-grossense.

"Não é fácil. Por melhor que seja a residência onde eu estou, o Palácio da Alvorada, com tudo que possa imaginar, o silêncio, a solidão é ensurdecedora. Muitas vezes, me sinto ali como um presidiário sem tornozeleira eletrônica, mas sei que estou colaborando com o meu país, tendo boas pessoas ao meu lado, não apenas políticos de apoio ao meu governo, bem como pastores, padres, cristãos, empresários, gente do povo", disse. O relato foi publicado pelo portal Uol.

Bolsonaro também foi alvo de protestos por conta da fome. Manifestantes lembraram a fila na porta de um açougue que moradores de Cuiabá fizeram, no ano passado, para buscar ossos de carne.

