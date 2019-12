Bolsonaro diz que teve perda de memória após tombo, mas já 'recuperou muita coisa'

Em entrevista ao jornalista Luiz Datena nesta terça-feira (24), Jair Bolsonaro disse que perdeu parcialmente a memória, após a queda que sofreu no Palácio do Alvorada. "Eu perdi a memória parcial na hora. No dia seguinte, hoje de manhã, eu consegui recuperar muita coisa e agora eu estou bem. Eu não sabia, por exemplo, o que eu tinha feito no dia de ontem", afirmou edit

247 - Jair Bolsonaro concedeu nesta terça-feira (24) entrevista ao vivo, por telefone, ao jornalista José Luiz Datena, no programa Brasil Urgente, da Band. Ele deu detalhes sobre a queda que sofreu na noite desta segunda-feira (23) no banheiro do Palácio do Alavorada e revelou que teve perda de memória após a queda.

"É aquele história que a gente vai ficando velho e volta a ser criança. Eu dei uma escorregada e foi meio feio o negócio. Perdi a memória, mas graças a Deus está tudo em paz. Já voltei hoje [24] de manhã para casa", disse Bolsonaro. "Eu escorreguei e caí de costas. Foi uma pancada bastante feia, mas eu vou tomar cuidado da próxima vez", prometeu.

Questionado por Datena sobre a perda de memória, Bolsonaro disse que já conseguiu "recuperar muita coisa". "Eu perdi a memória parcial na hora. No dia seguinte, hoje de manhã, eu consegui recuperar muita coisa e agora eu estou bem. Eu não sabia, por exemplo, o que eu tinha feito no dia de ontem", disse o chefe do Executivo.

Jair Bolsonaro foi levado para o Hospital das Forças Armadas, em Brasília, após o acidente. Ele fez exames de tomografia computadorizada do crânio, que não detectaram alterações (leia mais no Brasil 247).