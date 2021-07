Bolsonaro joga a toalha sobre voto impresso: "não acredito que passe na Câmara"

247 - Após sucessivas acusações sem provas contra a segurança das urnas eletrônicas, Jair Bolsonaro disse a apoiadores nesta segunda-feira, 19, não acreditar que a PEC do voto impresso seja aprovada na Câmara dos Deputados.

Na última sexta-feira, 16, o projeto estava sendo analisado por comissão especial, mas diante da grande probabilidade de derrota já neste dia, a base parlamentar bolsonarista realizou uma manobra e a sessão foi encerrada. A apreciação da PEC deve ser retomada após o recesso parlamentar.

"Eu não acredito mais que passe na Câmara o voto impresso. A gente faz o possível, vamos ver como é que fica aí", disse Bolsonaro em conversa com apoiadores, em frente ao Palácio da Alvorada.

Bolsonaro volta a falar em fraude

Bolsonaro insinuou que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luis Roberto Barroso, atuaria para fraudar as eleições de 2022 e eleger o ex-presidente Lula (PT). Barroso, no entanto, foi um dos principais apoiadores da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF) e, portanto, atuou para eleger Bolsonaro em 2018.

"As mesmas pessoas que tiraram Lula da cadeia, e tornaram ele elegível, vão contar os votos dentro do TSE de forma secreta. O pessoal diz que eu estou ofendendo o ministro Barroso. Não estou. Estou mostrando a realidade", disse Bolsonaro.

A libertação de Lula e a retomada de seus direitos políticos, porém, só foram possíveis diante da extrema desmoralização da Lava Jato - e não devido a uma afinidade política dos ministros do STF com Lula, que foi prejudicado em 2018, permitindo a vitória do atual governo.

"Eu não posso, de acordo com o artigo 85 da Constituição, interferir no legislativo. O Barroso foi para dentro do parlamento fazer reunião com parlamentares e o que vários líderes fizeram? Trocaram os parlamentares para votar contra o voto impresso, o voto aditável. Agora, eleições não aditáveis isso não é eleição. É fraude", prosseguiu.

"Não tem um hacker preso em Minas Gerais? Ele está preso por quê? Porque invadiu o TSE. O Barroso não disse que o TSE é inviolável? Ele está preso por quê? Ele não cometeu crime? As evidências são tão claras, só não entende quem não quer".

Ao colocar suspeita no resultado das eleições, Jair Bolsonaro insinuou ainda que pode não concorrer se não tiver voto impresso em 2022. “Olha, eu entrego a faixa para qualquer um, se eu disputar eleição…”, disse, colocando uma condicional para participar da disputa. “Agora, participar dessa eleição com essa urna eletrônica…”, completou.

