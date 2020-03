Bolsonaro mente mais uma vez sobre atos do dia 15: ‘não convoquei ninguém’

Pela segunda vez, Jair Bolsonaro mente sobre os atos do dia 15. Desta vez, em Brasília, afirmou “não convoquei ninguém”, depois de ter convocado os atos em Boa Vista no sábado, 7 edit

247 - Jair Bolsonaro mentiu mais uma vez sobre os atos do dia 15 de março, que convocou para atacar o Congresso Nacional. Após ter chamado as manifestações novamente no último sábado, 7, ele negou nesta quarta-feira, 11, que tenha feito uma convocação.

No final de semana, quando fazia escala em Boa Vista (RR), durante sua viagem aos Estados Unidos, Bolsonaro disse: “É um movimento espontâneo. Então participem, não é um movimento contra o Congresso, contra o Judiciário. É um movimento pró-Brasil”. “Quem diz que é um movimento impopular contra a democracia está mentindo e tem medo de encarar o povo brasileiro”, acrescentou.

Na entrada do Palácio da Alvorada, em Brasília, entretanto, Bolsonaro disse nesta quarta: "eu não convoquei ninguém. Pergunta para quem convocou. Você pergunta para quem convocou", quando foi questionado se o avanço da crise do coronavírus impacta a organização dos atos pró-governo marcados para este domingo em diferentes cidades do país.

Seus chamados para os atos, porém, estão registrados em vídeos. Ademais, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência publicou nesta quarta uma mensagem nas redes sociais que também chama para as manifestações.

O fato de Bolsonaro ter falado de que se trata de manifestações “pró-Brasil” e não contra os outros poderes da República é mais uma mentira. Como fica explícito com conteúdo divulgado nas redes pelos apoiadores do governo, elas têm como principal foco atacar o Legislativo e o Judiciário.

A disputa entre o Executivo e o Legislativo sobre o Orçamento da União, além disso, é um foco de crise que tem aumentado as tensões entre os dois poderes. Nesta semana, Bolsonaro chantageou o Congresso a desistir de ser “dono de de R$ 15 bilhões” do Orçamento, reforçando que a “população não quer”.