Bolsonaro nega que Forças Armadas realizaram auditoria em urnas

247 - Jair Bolsonaro negou nesta quarta-feira (19) que as Forças Armadas tenham realizado auditoria no sistema eleitoral no primeiro turno das eleições. A declaração foi dada um dia após o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, mandar o Ministério da Defesa apresentar cópia do relatório de uma eventual auditoria feita nas urnas eletrônicas pelos militares. As informações são do Metrópoles.

Questionado por jornalistas se teve acesso ao documento, Bolsonaro disse que o documento trata-se de uma “furada” e uma “fake news”.

“Olha, as Forças Armadas não fazem auditoria. Lançaram equivocadamente… A Comissão de Transparência Eleitoral não tem essa atribuição. Então, furada, fake news”, afirmou Bolsonaro.

>>> Ministro da Defesa não entrega documentos em encontro com Moraes

No entanto, no dia da eleição (2), de acordo com a reportagem, após o início da apuração do primeiro turno, Bolsonaro foi questionado pela imprensa se as Forças Armadas realizaram uma “auditoria” nas urnas. Em resposta, ele disse que um "relatório" seria feito pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira.Em encontro nesta terça-feira (18) com Moraes, o ministro Paulo Sérgio Nogueira não entregou os documentos cobrados pelo tribunal envolvendo a auditoria feita pelas Forças Armadas nas urnas eletrônicas.

De acordo com reportagem do Uol, a reunião serviu apenas para discutir o "prosseguimento da fiscalização" dos militares ao sistema eleitoral e a entrega dos documentos cobrados pelo ministro é um outro assunto que será respondido normalmente no prazo de 48 estabelecidos pela Corte, que vale a partir desta quarta-feira (19).

