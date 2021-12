Bolsonaro nomeia Morgana de Almeida Richa, indicada de Ricardo Barros, para o TST

Morgana de Almeida Richa é cunhada do ex-governador Beto Richa (PSDB), do Paraná edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) nomeou a desembargadora Morgana de Almeida Richa, cunhada do ex-governador paranaense Beto Richa (PSDB), como ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST). A indicação apareceu nesta segunda-feira, 13, no Diário Oficial da União (DOU).

A indicação foi feita em novembro e precisou passar pelo crivo do Senado, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), antes de ser formalizada.

Ela trabalhava como desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 9.ª Região, em Curitiba, e vai ocupar a cadeira do ministro Walmir Oliveira da Costa, que morreu em abril pela Covid-19.

Indicação de Ricardo Barros, do Centrão

Morgana é uma indicação do líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP). Ela é casada com José Richa Filho, o Pepe Richa, ex-secretário de Logística e Transportes do irmão.

Portanto, a desembargadora é cunhada do ex-governador Beto Richa (PSDB), do Paraná, estado de Barros e de quem a mulher do parlamentar, Cida Borghetti, foi vice-governadora entre 2015 e 2018.

A indicação teve aprovação do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), também do Centrão.

Morgana e Pepe Richa, em 2018, eles dois foram alvo da Operação Rádio Patrulha, que investigou suspeitas de propina de empreiteiras em contratos para manutenção de estradas rurais no Paraná.

