Bolsonaro publica compromisso na agenda para uma hora depois de depoimento à PF

O chefe do Palácio do Planalto deixou somente uma hora, ou menos, se considerado o tempo de deslocamento, para conversar com investigadores da PF edit

247 - Jair Bolsonaro publicou sua agenda oficial desta sexta-feira (28) com apenas dois compromissos, estando um deles marcado para às 15h, uma hora depois de seu depoimento à Polícia Federal, relata o jornal O Globo.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou nesta quinta-feira (27) que Bolsonaro deponha pessoalmente à Superintendência da PF no Distrito Federal às 14h sobre a suspeita de vazamento de documentos sigilosos de uma investigação da PF.

Se considerado o tempo de deslocamento entre um compromisso e outro, Bolsonaro reservou menos de uma hora para falar com os investigadores.

O chefe do Executivo terá uma solenidade às 9h no Palácio do Planalto e despachos com o Subchefe de Assuntos Jurídicos da Presidência, Pedro Cesar Sousa, às 15h.

Segundo a Presidência, a agenda com Pedro Cesar Sousa ocorrerá no Palácio da Alvorada. O trajeto entre a Superintendência da PF e o Palácio leva cerca de 15 minutos.

